أحمد كشري: عملي سيظهر مع الإنتاج عقب مواجهة الاتحاد.. كل تجاربي صعبة لكنها سبب الإشادة

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 13:57

كتب : FilGoal

أحمد كشري - أسوان

يثق أحمد كشري المدير الفني الجديد لفريق الإنتاج الحربي في لاعبيه للخروج من المراكز المؤدية للهبوط.

تولى أحمد كشري القيادة الفنية لفريق الإنتاج الحربي خلفا لحمادة صدقي.

وقال كشري عبر إذاعة أون سبورت: "إذا لم تكن الدوافع موجودة مهما كان اسم اللاعب فلن يؤدي".

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وتابع "أرى أن هناك حالة ارتياح من اللاعبين ويتدربون بجدية ومعنويات مرتفعة".

وكشف "عملي سيظهر أكثر مع الفريق بعد مواجهة الاتحاد، لكنني متفائل وأرى إصرار كبير من الجميع".

ويلعب الإنتاج الحربي أمام الاتحاد يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري.

وشدد كشري "المباراة ستكون صعبة بعد خسارة الاتحاد من إنبي، الاتحاد فريق كبير جدا وإنبي خطف المباراة ولجأ للأسلوب الدفاعي، لكن لكل مباراة ظروفها".

وأضاف "نريد الخروج بنتيجة إيجابية ولا يوجد فريق ضعيف، شاهدنا تعادل الزمالك مع دجلة وفوز الأهلي على طلائع الجيش بشق الأنفس".

واختتم تصريحاته "كل تجاربي صعبة، لكنها كانت سببا في إشادة الجميع بي".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة من 14 مباراة وبفارق نقطتين فقط عن المركز الخامس عشر البعيد عن الهبوط.

الدوري المصري الإنتاج الحربي أحمد كشري
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