سيميدو: رحلت عن برشلونة بهذه الطريقة.. ولا يمكنني وصف كم ميسي جيد

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

تحدث البرتغالي نيلسون سيميدو ظهير ولفرهامبتون الإنجليزي عن طريقة رحيله عن برشلونة "من أجل ضخ مزيدا الأموال.

نيلسون سيميدو

النادي : ولفرهامبتون

برشلونة

وقال الظهير الأيمن البرتغالي لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "عندما عدت من الإجازة، وصلت برشلونة وتحدثت مع النادي كالمعتاد".

وأضاف "أخبروني أن النادي يعاني من مشاكل مالية، وأنا واحد من اللاعبين الذين قد يرحلوا لجلب الأموال".

أخبار متعلقة
رسميا – ولفرهامبتون يعلن ضم سيميدو.. البرتغالي العاشر في الفريق رسميا - سيميدو يعلن رحيله عن برشلونة.. "شكرا لمنحي فرصة ارتداء هذا القميص" رومانو: سيميدو انتقل من برشلونة إلى ولفرهامبتون رومانو: ولفرهامبتون على وشك استقدام سيميدو من برشلونة

وأردف "كان هناك لاعبين في نفس موقفي: لويس سواريز وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش".

وتطرق للحديث عن ليونيل ميسي وتنفيذه للركلات الثابتة قائلا: "لا يمكنني وصف كم هو جيد، لم أره يتدرب على تنفيذ الركلات الحرة طيلة الوقت الذي تواجدت فيه".

وواصل "بالنسبة له، فقط الأمر طبيعي، يقولون أن التدرب يجعلك أفضل، لكنه لا يتدرب ويظل الأفضل".

وأكمل انبهاره بالنجم الأرجنتيني "في أول مبارياتي مع برشلونة، ميسي حصل على الكرة وراوغ 3، 4 ثم 5 لاعبين".

وأتم "في ذلك الوقت كان في أرضية الملعب أفكر، كيف يفعل هذا الرجل ذلك، أنه يجعل منظر اللاعبين سيئا".

البرتغالي البالغ 27 انضم لصفوف برشلونة في 2017 من بنفيكا وشارك في 124 مباراة سجل هدفين وصنع 11.

وانضم لصفوف الذئاب الإنجليزية مطلع الموسم الحالي وشارك في 25 مباراة صنع خلالها هدفا واحدا.

نيلسون سيميدو برشلونة ولفرهامبتون ليونيل ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل 24 دقيقة | الدوري المصري
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي 50 دقيقة | الدوري المصري
بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية 54 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام.. جوووول سون والأول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد احتياطي أمام جوزتيبي 2 ساعة | المحترفون
الزمالك يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري