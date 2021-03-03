مصدر بـ الهلال يكشف لـ في الجول: سبب عدم التعاقد مع حمادة صدقي.. والأقرب لقيادة الفريق

الأربعاء، 03 مارس 2021 - 10:19

كتب : بسام أبو بكر محمد عبد العظيم

حمادة صدقي - الهلال السوداني

حمادة صدقي - الهلال السوداني

ارتبط اسم حمادة صدقي المدير الفني المصري لقيادة الهلال السوداني بعد رحيله عن الإنتاج الحربي، قبل أن تتغير وجهة النادي السوداني لمدرب آخر.

وكشف مصدر من الهلال لـ FilGoal.com: "بالفعل اسم حمادة صدقي كان مطروحا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأوضح "أثار ترشيحه غضب لبعض الجماهير والمسؤولين أيضا في النادي، والذين رفضوا عودته مرة أخرى بعد ترك الفريق في فترة حرجة الموسم الماضي".

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وكان حمادة صدقي قد تولى قيادة الهلال السوداني الموسم الماضي ورحل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع مصدر الهلال "رفضت الأغلبية عودة صدقي من جديد بسبب موقف الموسم الماضي، وقررت لجنة التطبيع برئاسة هشام سوباط التفاوض مع مدرب آخر".

* لجنة التطبيع في السودان هي اللجنة المؤقتة لإدارة النادي

وعن المدرب المقبل قال: "ريكاردو فورمسينيو مساعد جوزيه مورينيو هو الأقرب لقيادة الفريق حتى الآن".

وأضاف "لدينا اتفاق مبدئي معه وننتظر الموافقة النهائية وإن حدث ذلك سيتم الإعلان بشكل رسمي اليوم الأربعاء".

واختتم تصريحاته "لدينا اثنان من المدربين الكبار الآخرين مرشحين لقيادة الفريق بقوة ولدينا موافقتهما".

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب.

أما صنداونز فيتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من المباراتين ويليه مازيمبي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

الهلال السوداني في إفريقيا حمادة صدقي جوزيه مورينيو
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