أمير توفيق: المقابل المادي سبب عدم ضم الأهلي لـ سيرينو.. والزمالك ليس طرفا في تعاقدنا مع كهربا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 23:13

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الزمالك

قال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي إن المقابل المادي الذي طلبه ماميلودي صنداونز كان سببا رئيسيا في عدم ضم ناديه لجاستون سيرينو.

وتحدث أمير توفيق عبر قناة الأهلي التليفزيونية اليوم الثلاثاء قائلا: "العائق المادي هو ما تسبب في عدم ضمنا لجاستون سيرينو، الرقم المطلوب كان مبالغا فيه لذا لم تتم الصفقة".

وبسؤاله هل يضم الأهلي لاعبين بعقود أعلى من العقود الممنوحة للاعبين الحاليين أجاب "ألغينا الفئات في تعاقدات اللاعبين الآن لدينا سقف معين للتعاقدات وهذا يعتمد على المشاركة والتتويج بالبطولات وهذا من أجل فرض المزيد من العدالة".

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وأوضح "عندما نقوم بضم لاعبا ليس من المنطقي أن يحصل على عقد أكبر من محمد الشناوي أو وليد سليمان وهما أكبر من يحصلان على عقود حاليا، الأمر يجب أن يكون به عدل".

وعن ضم الأهلي لمحمود عبد المنعم "كهربا" قال أمير توفيق: "كان ضمه في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي، وتواصلنا مع محامي خاص بنا في سويسرا وعرفنا موقفنا القانوني".

وأكمل "الزمالك ليس طرفا في تعاقدنا مع كهربا وهذا ما قاله فيفا حينما اختصمنا الزمالك في القضية وفيفا أكد أن الأهلي ليس طرفا في الأزمة".

وعما يثار حول احتراف أليو ديانج علق أمير توفيق "من المبكر الحديث حول الأمر لأن سوق الانتقالات لن يُفتح الآن".

وأضاف "احتراف ديانج استهلاك إعلامي مثل الحديث عن عروض مقدمة إلى الشناوي أو محمد هاني أو التعاقد مع محترف عراقي، نحن في شهر مارس ولا نعلم متى سيبدأ سوق الانتقالات في مصر".

أما عن ضم بدر بانون من الرجاء المغربي أتم أمير توفيق حديثه "بدر بانون رفض عروض خليجية من أجل الانضمام إلى الأهلي، بينهم عرض كبير".

أمير توفيق الأهلي كهربا سيرينو
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