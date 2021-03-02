انتهت في الدوري - المصري (1)-(2) بيراميدز.. نهاية المباراة

يحل بيراميدز ضيفا على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما بيراميدز يحل ثامنا برصيد 19 نقطة.

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نهاية المباراة

ق83 جووووول رأسية محمود وادي تضيف الثاني لبيراميدز

ق78 إصابة قوية بعد اصطدام أحمد شديد قناوي وإسلام صلاح

ق68 جوووول عمر كمال عبد الواحد يسجل من ركلة جزاء على يسار إكرامي

ق65 ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على أحمد فتحي

ق61 جووووول رائع من عمر جابر

ق52 شريف إكرامي ينقذ تسديدة جريندو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 لا خطورة على المرميين حتى الآن

انطلاق المباراة