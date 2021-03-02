انتهت في الدوري - المصري (1)-(2) بيراميدز.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 - 18:44

كتب : FilGoal

أوستين أموتو يحتفل بهدف المصري الثاني في المنصورة

يحل بيراميدز ضيفا على المصري في المباراة المؤجلة من الجولة 13 من مسابقة الدوري.

يحتل المصري المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما بيراميدز يحل ثامنا برصيد 19 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق83 جووووول رأسية محمود وادي تضيف الثاني لبيراميدز

ق78 إصابة قوية بعد اصطدام أحمد شديد قناوي وإسلام صلاح

ق68 جوووول عمر كمال عبد الواحد يسجل من ركلة جزاء على يسار إكرامي

ق65 ركلة جزاء للمصري بعد لمسة يد على أحمد فتحي

ق61 جووووول رائع من عمر جابر

ق52 شريف إكرامي ينقذ تسديدة جريندو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق20 لا خطورة على المرميين حتى الآن

انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري بيراميدز
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