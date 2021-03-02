إنبي: حالة طولان مستقرة.. وخاطبنا اتحاد الكرة لترحيل موعد مباراتنا ضد الجيش

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي إن حالة حلمي طولان مدرب فريقه مستقرة بعد إصابته بفيروس كورونا، كما أشار إلى أنه من الصعب جدا أن تتحمل الأندية تكاليف المسحات كما يرغب اتحاد الكرة. وذلك في تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت".

وصرح عبد الناصر قائلا: "أجرينا مسحة لحلمي طولان اليوم، ونتيجتها غدا، حالته مستقرة، ونتواصل معه أول بأول لتنفيذ برنامج إعداد الفريق"

وأضاف "كان على تواصل معنا خلال مباراة الاتحاد، الأمر شائك وصعب جدا، ونفتقده لأقصى درجة".

وأكمل "غياب المدير الفني للإيقاف أو المرض صعب جدا على الأندية، وتعتبر من أشد العقوبات أن يبتعد المدرب عن قيادة فريقه".

وواصل "تعاقدنا مع 18 لاعبا هذا الموسم بالتأكيد الكل ليس بنفس الكفاءة مع فلترة العناصر على مدار موسمين مع تصعيد ناشئين جدد، سيعيد للفريق بريقه، لكن لابد من الصبر على العناصر الشابة، لدينا فريق جيد، والأمور تسير بشكل جيد في ظل دوري صعب وشائك وبلا معالم، لأن مباراة واحدة كفيلة بأن يتحرك الفريق صعودا وهبوطا 3 مراكز".

وأردف "الفريق الذي لا يقدر على جمع 30 نقطة في الدور الأول، ستعاني كثيرا في الدور الثاني".

واسترسل "سنواجه طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، ولديه توقف 12 يوما ونحن 10 أيام توقف، لماذا لا نلعب خلال هذه الفترة؟ لماذا نجهد لاعبينا ويكونوا عرضة للإصابات؟ وضغط جدول الدوري بهذا الشكل؟".

وتابع "أرسلنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة لترحيل موعد المباراة يومين أو ثلاثة حتى يلتقط اللاعبون أنفاسهم".

وعن تحمل الأندية تكاليف المسحات قال: "اللجنة الطبية باتحاد الكرة أبلغتنا مؤخرا بإجراء مسحة واحدة للفريق كل مباراتين".

وواصل "مسحة مباراة الاتحاد السكندري كانت سارية نتائجها على المسحة التي أجريناها قبل لقاء الإنتاج الحربي".

وأكمل "وصلنا خطابا من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يفيد بتحملها تكلف 33 مسحة لكل مباراة، والأندية تتحمل ما زاد عن ذلك".

وتابع "هناك عمال وأجهزة طبية وفنية وإداريين تخالط اللاعبين".

واستطرد "من الصعب جدا أن تتحمل الأندية تكلفة المسحات في ظل الإرهاق المادي الشديد جدا للأندية".

وتابع "عقد اللاعب نصرف منه 25% ضرائب ورسم توثيق 3% ورسم تنمية من 3 إلى 7% والوكيل 10%".

وأردف "أين الموارد في ظل جائحة كورونا؟ من أين نأتي بالأمول؟ الأندية لم تصرف حتى الآن 25% مقدمات عقود لاعبيها".

وأكمل "لابد أن يكون اتحاد الكرة قادر على إدارة المسابقة، لدينا مشكلة كبيرة في الموارد والتمويل في ظل انعدام الدخل، الأمر شائك".

وأتم "من المسؤول أو أي مندوب بالنادي سيوافق على تحمل 3 ملايين جنيه تكلفة المسحات؟ إذا كان رئيسا للنادي سيعود لمجلس الإدارة".