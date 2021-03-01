مدير أعماله لـ في الجول: العراقي لن يجدد تعاقده مع المصري طالما لا يشارك.. الإدارة تتعمد تشويهه

أكد التابعي فاروق مدير أعمال كريم العراقي لاعب المصري أن موكله لن يجدد تعاقده مع الفريق إذا استمر استبعاده من المباريات.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وقال فاروق لـ FilGoal.com: "كريم لم ولن يتمرد على النادي المصري، اللاعب يتعرض لضغوط شديدة والإدارة تصدر أزمة للجماهير لا نعلم أسبابها ولا نعرف لماذا التعمد لتشويه صورة اللاعب".

وأضاف "العراقي ملتزم يوميا بأداء تدريباته المنفردة باستاد النادي المصري كما يقوم بالتدريب مرة أخرى بأحد صالات الألعاب الرياضية ولكنه لا يلتفت لأى شيء ويضع كل تركيزه في التدريب حتى يكون جاهزا".

وكان محمد الخولي نائب رئيس النادي قد اتهم العراقي بالتمرد. (طالع التفاصيل)

وشرح ما دار في الفترة الماضية بين اللاعب والإدارة، وقال: "كان هناك إتفاقا مع إدارة النادى أن اللاعب لديه رغبة فى الإحتراف الخارجي نهاية الموسم الجاري ولكن الإدارة طلبت أن يجدد اللاعب عقده لموسم أو موسمين لكي يتمكنوا من بيعه بمقابل مادي مرتفع".

وواصل "عقدنا بعدها جلسة فى القاهرة بحضور تامر النحاس وكيل أعماله ووجدنا إدارة المصري تعرض علينا عقدا لمدة 4 مواسم وتفهمنا وجهة نظرهم لكن طلبنا أن يتم تعديل المقابل المادي ووضع شرط جزائي قيمته مليون دولار يفعل عند تلقى عروضا للاحتراف".

وأضاف "اللاعب يسعى للإحتراف وإذا لم يجد العقد المناسب سيستمر مع النادى وعقده متضمن مقابل مادي جيد خاصة وأن عقده حاليا 300 ألفا في الموسم الواحد".

وتابع "خلال الجلسة وجدنا تهديد للاعب بإنه لن يلمس الكرة مرة أخرى إذا لم يجدد تعاقده مع الفريق".

وأردف "أحد المسؤولين أقسم بأن العراقي لن يلعب مرة أخرى مع المصري إذا لم يجدد مشيرا إلى أن المدير الفني للفريق يعد موظفا لدى النادي المصري، مؤكدا قدرتهم على إبعاده من صفوف المنتخب الأوليمبي وهو ما يعني ضياع فرصة اللعب في الأولمبياد".

واستمر "يوجد مسؤول في النادي تحدث مع أحد الأندية المحلية والتي انتقل لصفوفها أكثر من لاعب من المصري في الفترة الأخيرة بمقابل مادي مرتفع لكي يعرض عليهم كريم العراقي، وهو ما أثار دهشتنا".

وأتم "نحن ملتزمون مع النادي المصري وأغلقنا موضوع التجديد وإذا رغب أحد في التحدث مرة أخري فيجب أن يكون كريم العراقي داخل معسكر الفريق ويشارك في المباريات بعيدا عن أي تعليمات من الإدارة للجهاز الفني".

وكان سمير حلبية رئيس المصري قد كشف لـFilGoal.com عن أسباب استبعاد كريم العراقي من قائمة الفريق مؤخرا. (طالع التفاصيل)

ويرفض علي ماهر مدرب النادي المصري، عودة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق إلى التدريبات قبل حل أزمة التجديد للنادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعبي المصري الكبار، اجتمعوا بـ علي ماهر قبل مباراة سيراميكا كليوباترا، وتوسطوا لعودة العراقي إلى تدريبات الفريق.

ويغيب العراقي عن المصري منذ مباراة البنك الأهلي، ويتدرب في بورسعيد خارج معسكر المصري منذ ذلك الحين.

صاحب الـ 23 عاما لديه عقد ممتد مع المصري حتى نهاية الموسم المقبل، وشارك هذا الموسم في 8 مباريات صنع فيهم هدفا وحيدا.