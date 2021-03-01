مباشر في إسبانيا – ريال مدريد (0) (1) ريال سوسيداد.. جووووول أووووول للضيوف

يستضيف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ52 نقطة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس بـ41 نقطة.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة للمباراة.. لمتابعتها لحظة بلحظة اضعط هنا

---

ق55: بورتو يسجل الأول لريال سوسيداد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37: تسديدة قوية من لوكاس فاسكيز يُبعدها دفاع سوسيداد

ق22: العارضة تتصدى لرأسية ماريانو

ق10: تسديدة من كاسيميرو على مرمى سوسيداد

ق5: انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة