سمير حلبية لـ في الجول: المصري لن يجري مسحات قبل لقاء بيراميدز.. لا بد من إعادة تخطيط

أعلن سمير حلبية رئيس المصري عدم نية ناديه إجراء مسحات طبية قبل ملاقاة بيراميدز مؤكدا أنهم ليس لديهم القدرة المادية على تحمل التكاليف.

وقال سمير حلبية لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "لن نجري مسحات قبل لقاء بيراميدز وأعلنا موقفنا وأنه ليس لدينا قدرة على تحمل القيمة المادية بسبب الظروف الحالية".

وواصل "الظروف الحالية صعبة على كل الأندية في ظل قلة الموارد وعلى اتحاد الكرة أن يراعي وضع الأندية المالي نحن لدينا العديد من الموظفين لم يحصلوا على رواتبهم لأكثر من شهر".

واكمل "اتحاد الكرة يطالبني بمستحقات وتحمل تكاليف المسحات وأنا ليس لدي القدرة، ماذا أفعل؟".

وأتم رئيس المصري تصريحاته "لا بد من إعادة تخطيط وضع الكرة المصرية لأننا لسنا في تجارة والأندية يجب أن تحصل على نسبة جيدة من الموارد المالية كي تكون قادرة على تحمل كافة التزاماتها، نحترم اتحاد الكرة ولا نطلب تقدير موقفنا".

ويواجه المصري منافسه بيراميدز غدا الثلاثاء في الجولة 13 من الدوري المصري في ملعب برج العرب.

ماذا حدث؟

كشف مصدر باتحاد الكرة، أنه قد علق مسحات كورونا الرسمية للأندية، لأن الأندية لم ترد على خطاباته بشأن تحملها لتكاليف المسحات.

وقال المصدر لـ FilGoal.com "لم نلغ المسحات. ما حدث هو أننا خاطبنا الأندية لتسديد مستحقات المسحات عن الموسم الماضي بواقع مليون جنيه، والموسم الحالي بواقع 2 مليون جنيه".

وأوضح "اللائحة التي وافقت عليها الأندية بها بند واضح يحملها تكاليف المسحات".

وكشف "بناء على عدم رد الأندية على خطاباتنا، لم نرسل المساحين إلى الأندية لأخذ المسحات".

وشدد "النادي الذي لن يجري مسحة قبل أي مباراة بـ 48 ساعة سيتعرض لعقوبة. اتحاد الكرة أخلى مسؤوليته من الأمر. من المنتظر أن يصدر قرار رسمي بأن من لن يجري المسحة سيتحمل عقوبة".

واستدرك "بعض الأندية تحركت وجلبت مساحين على حسابها لإجراء المسحات. يمكنهم فعل ذلك وإبلاغ اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالنتائج قبل أي مباراة بـ 48 ساعة".

وأعلنت معظم الأندية رفضها للقرار، ووصل الأمر لتصريح محمد عادل فتحي المشرف العام في المقاولون أن النادي سيواجه مصر للمقاصة غدا في الدوري "دون إجراء مسحات".

هذا بالإضافة لإعلان فرج عامر رئيس سموحة عدم قدرة ناديه على تحمل تكلفة المسحات.