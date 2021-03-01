انتهت في الدوري – وادي دجلة (0) - (0) الزمالك.. عبد المنصف يفرض التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي وادي دجلة والزمالك التي تقام في الجولة 14 من الدوري في ملعب السلام.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: تبديلان لدجلة بمشاركة محمد عبد العاطي وبسام وليد بدلا من أحمد سعيد وجورجينيو.

ق88: عبد المنصف يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من تسديدة عبد الله جمعة.

ق86: ركلة جزاء للزمالك بداعي وجود لمسة يد على حسام عرفات.

ق86: الحكم محمد عادل يعود لمشاهدة اللقطة لاحتمالية وجود ركلة جزاء للزمالك.

ق85: عبد النمصف يتألق أمام رأسية مروان حمدي.

ق76: رأسية من دييجو كالديرون مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

ق75: تبديل للزمالك بمشاركة مروان حمدي بدلا من سيف الدين الجزيري.

ق75: تبديلان لدجلة بمشاركة حسام عرفات ودييجو كالديرون بدلا من رودني أنتوي وصلاح أمين.

ق66: تبديل ثان للزمالك بمشاركة أسامة فيصل بدلا من بنشرقي.

ق64: يا ربااااه.. فرصة خطيرة للزمالك ورأسية من بنشرقي ارتطمت بعبد المنصف ثم العارضة وشتتها محمود مرعي سريعا قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.

ق63: التبديل الأول لدجلة بمشاركة إبراهيم عايش بدلا من محمد رضا.

ق57: عبد المنصف يتألق مجددا ويحرم ساسي من هدف رائع بعدما سدد الكرة بركلة خلفية مزدوجة.

ق56: عبد المنصف يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من بنشرقي ويحولها لركلة ركنية.

ق55: تسديدة من محمود علاء لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق48: مطالبات بركلة جزاء لدجلة بداعي عرقلة جنش لرودني أنتوي لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق37: تبديل اضطراري للزمالك بمشاركة عبد الله جمعة بدلا من إمام عاشور.

ق15: التهديد الأول من دجلة بتسديدة من صلاح أمين لكن تسديدته ذهبت إلى خارج الملعب.

ق5: كيف أهدر بنشرقي تلك الفرصة؟ تباطأ مدافع دجلة في تشتيت الكرة وانفرد بنشرقي بعبد المنصف لكن تسديدته تألق أمامها حارس دجلة وتصدى لها، وارتدت الكرة وسددها سيف الجزيري لكن عبد المنصف تصدى له مجددا.

انطلاق المباراة.