مهاجم فيتا كلوب لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي.. وأحلم بهز شباك بطل إفريقيا

الاثنين، 01 مارس 2021 - 18:05

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - فيتا كلوب

الأهلي - فيتا كلوب

شدد أوبيد مايامبا لاعب فيتا كلوب الكونغولي على أن فريقه يهدف إلى الخروج بنتيجة إيجابية عندما يواجه الأهلي.

وقال أوبيد مايامبا لـFilGoal.com: "هدفنا العودة من القاهرة بنتيجة إيجابية أمام الأهلي خاصة بعدما نجحنا في الفوز خارج ملعبنا على المريخ السوداني، فلماذا لا نحقق نتيجة إيجابية مرة أخرى بعيدا عن أرضنا".

وأضاف "لذلك سنلعب ضد الأهلي بدون خوف لأن حتى التعادل سيساعدنا على التأهل لدور الثمانية".

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وأكمل "في مباراة المريخ أظهرنا قوة شخصيتنا في الانتفاضة بعد الخسارة على ملعبنا أمام سيمبا، وكانت مباراة مميزة بالنسبة لي لأنني سجلت هدفين وأحلم بالتسجيل في شباك الأهلي ومساعدة فريقي للفوز".

وأتم تصريحاته "الأهلي فريق جيد للغاية وشاهدنا مبارياته الأخيرة، لديه لاعبين أصحاب قدرات عالية ولكن في النهاية كرة القدم تعترف بالأكثر اجتهادا في الملعب لذلك علينا بذل كل الجهد والتركيز في المباراة والتي لن تكون سهلة على الفريقين".

ويلعب الأهلي ضد فيتا كلوب في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة.

وينفرد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده فيتا كلوب في المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث بنفس الرصيد، وأخيرا المريخ دون نقاط.

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