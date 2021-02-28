مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) (0) مانشستر يونايتد.. دي خيا يتألق أمام زياش

الأحد، 28 فبراير 2021 - 18:19

كتب : FilGoal

أوليفيه جيرو - تشيلسي - مانشستر يونايتد

يستضيف تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز خامس برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

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ق59: جرينوود يسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ق49: عرضية من تشيلويل تصل لزياش الذي سدد لكن دي خيا تألق وتصدى لها

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: توقف المباراة لعلاج زياش

ق32: دي خيا يخطئ في التمرير ويهدي الكرة لجيرو الذي يسدد بعيدا عن المرمى

ق20: تمريرات عشوائية يغلب عليها التسرع من لاعبي الفريقين في وسط الملعب

ق16: الفار يؤكد عدم وجود ركلة جزاء لمانشستر يونايتد

ق15: الحكم يعود للفار لمراجعة لعبة مشتركة بين هودسون أودوي وجرينوود في منطقة الجزاء

ق15: تسديدة قوية من زياش يتصدى لها دي خيا

ق14: راشفورد ينفذ ركلة حرة ينقذها إدوارد ميندي ببراعة

ق3: عرضية من كالوم هودسون أودوي تتحول لركنية لتشيلسي

ق1: عرضية من ميسون ماونت يبعدها هاري ماجواير من منطقة جزاء يونايتد

بداية المباراة

تشيلسي مانشستر يونايتد
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