جوارديولا: ما حققناه هذا الموسم استثناء.. ولا يعني أننا توجنا باللقب

الأحد، 28 فبراير 2021 - 15:11

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فوز فريقه في 20 مباراة متتالية قد يكون أعظم إنجاز حققه الفريق السماوي في عهده بالنظر إلى الظروف المحيطة به.

سيتي فاز بنتيجة 2-1 على وست هام يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي وواصل التغريد في قمة المسابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما حققناه صعب للغاية، 20 فوزا في هذه الفترة، أعتقد أن هذا قد يكون أعظم إنجاز قمنا به".

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وأضاف "هذا لا يعني أننا فزنا بلقب الدوري بالطبع، لكن في فصل الشتاء في إنجلترا، كل ثلاثة أيام مباراة، تحدث بعض الإصابات ونفوز، الفوز يظهر القوة الذهنية".

وواصل بيب "ما فعلناه حتى الآن هو استثناء. عادةً ما تُسقط النقاط بالتعادل والهزيمة وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

واستطرد "قبل ثلاثة مواسم، كان لا يمكن إيقافنا وحققنا 100 نقطة ثم في الموسم التالي كذلك، الموسم الماضي كان ليفربول، وفي هذا الموسم لم يبدأ بشكل جيد".

وأكمل "عندما تحقق العديد من الانتصارات فأنت تواجه هذه النوعية من المباريات. أتذكر أننا عنانينا كذلك أمام برايتون وفولام. المباريات مختلفة، والفرق تخلق بعض المشاكل لنا".

وتابع المدرب الإسباني "الكل شاهد مباراة وست هام، لقد كانت صعبة للغاية، الخصم صعب بالفعل".

وشدد "تحية كبيرة لوست هام، بعد 26 جولة هم في المراكز الأربعة الأولى، كان ذلك بسبب الكثير من العمل".

وأتم المدرب الإسباني "الآن نحن نجهز لمباراة ولفرهامبتون، ليس لدينا وقت للراحة".

سجل هدفي مانشستر سيتي الثنائي قلب الدفاع، جون ستونز وروبن دياز، فيما سجل هدف وست هام مايكل أنطونيو.

ورفع سيتي رصيده من النقاط بعد هذا الفوز إلى 62 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند 45 نقطة في المركز الرابع.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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