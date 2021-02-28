انتهت في إنجلترا - ليستر سيتي (1) - (3) أرسنال

الأحد، 28 فبراير 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - أرسنال - أليكساندر لاكازيت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد أرسنال، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليستر المركز الثالث بـ 49 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الـ 11 بـ 34 نقطة.

ويشارك محمد النني أساسي في صفوف أرسنال في ملعب كينج باور.

أخبار متعلقة
أرسنال وأولمبياكوس.. لقاء ذو طابع ثأري بنكهة مصرية بعد سلسلة مواجهات نارية باتمان ينقذ أرسنال.. رأسية أوباميانج تقتل بنفيكا وتؤهل المدفعجية في الدوري الأوروبي تقرير: أرسنال قد يسعى لصفقة تبادلية مع برشلونة باستخدام بيليرين

طالع تشكيل الفريقين، وتغطية لحظة بلحظة للمباراة من هنا

-

نهاية المباراة

ق67: النني يخرج وتوماس بارتي يحل في مكانه

ق53: هجمة مرتدة نموذجية.. من أوديجارد إلى ويليان إلى بيبي والهدف الثالث

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: جووووول لاكازيت يحول ركلة الجزاء بنجاح

ق46: بعد رجوع الحكم لـ VAR.. ركلة جزاء لأرسنال هذه المرة. بيبي يسدد ونديدي يتصدى للكرة بيده.

ق42: سميث رو يخرج مصابا ويشارك بدلا منه مارتين أوديجارد

ق40: عرضية من ويليان تجد رأس لويز والهدف الأول لأرسنال والتعادل.

ق15: تقنية الفيديو تلغي القرار، والحكم يحتسب خطأ من خارج منطقة الجزاء على نديدي

ق13: ويلفريد نديدي من الناحية الأخرى يرتكب خطأ على بيبي، بعد تعاون مع لاكازيت، وضربة جزاء لأرسنال.

ق7: خطأ قاتل في التحضير، يوري تيلمانز يحصل على الكرة ويخترق ويسجل الأول لليستر

انطلاق المباراة

ليستر سيتي أرسنال في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: مفاوضات ألتاي لضم أحمد ياسر ريان وصلت لمرحلة نهائية 17 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة صلاح.. ليفربول يسجل أول انتصاراته الودية أمام ماينتس 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوكيتينيو يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2023 ساعة | الدوري الفرنسي
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد النهائي لتحديد الفرق المشاركة قاريا بالموسم المقبل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كرة يد - علي زين: مباراة البرتغال صعبة.. ونعد بأداء أفضل من كأس العالم ساعة | مصر
الأصغر في أولمبياد طوكيو – هند ظاظا بطلة سوريا تكتب التاريخ ساعة | طوكيو 2020
حوار - موسيماني: سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا.. أكرم توفيق لا يُصدق ورسالة إلى كايزر تشيفز ساعة | الدوري المصري
سبورت: تعقد موقف موريبا مع برشلونة ومحاولات لتسريع المفاوضات ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك