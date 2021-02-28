كلوب: صلاح ليس مجرد هداف وأتمنى بقاءه مع ليفربول لفترة طويلة

الأحد، 28 فبراير 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن لاعبه محمد صلاح سيكون جزءًا من النادي على المدى الطويل.

وفتح صلاح باب التكهنات حول مستقبله في ليفربول بعدة تصريحات لا تستبعد إمكانية رحيله عن الفريق.

قال كلوب في تصريحات نقلتها جريدة ديلي ميل: "إنه أمر محرج بعض الشيء عندما أضطر إلى الثناء على لاعبي فريقي، وهو ما أحب أن أفعله لأكون صادقًا".

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وأضاف الألماني "بشكل خاص في حالة صلاح، الأرقام تتحدث عن نفسها".

وأكمل "صلاح ليس مجرد هداف، لقد تطور كلاعب كرة قدم أيضًا".

وأتم "إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ونأمل أن يظل كذلك مع النادي لفترة طويلة جدًا".

وكان صلاح قد أجرى حوارا مطولا مع صحيفة آس تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

واستطرد "سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر. أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

كما تحدث صلاح عن إحباطه من عدم ارتداء شارة قيادة ليفربول أمام ميتييلاند في دوري أبطال أوروبا. (طالع الحوار بالكامل من هنا)

رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل لـ24 هدفا، 17 في الدوري كهداف للمسابقة و3 في كأس إنجلترا و4 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الأحد.

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