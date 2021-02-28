توخيل: ربما أسلوبنا لا يناسب فيرنر

برر توماس توخيل مدرب تشيلسي عدم تسجيل لاعبه تيمو فيرنر لكثير من الأهداف بأن أسلوب الفريق لا يساعده على ذلك.

تيمو فيرنر النادي : تشيلسي تشيلسي

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"ربما هذا خطأنا، لأننا نستحوذ كثيرا ونضغط عاليا فتكون المساحات ضيقة جدا. قوة فيرنر تكمن في المساحة خلف الخط الخلفي، لذا ربما هذا خطأنا بسبب أسلوبنا في الوقت الراهن. طبيعي أن يغلق المنافسون المساحات أمامنا".

وأضاف "مباراة مثل أتليتكو مدريد، هل هناك فريق في العالم يغلق المساحات مثل أتليتكو؟ لا أعرف. هذا منافس صعب أن تظهر قدرات فيرنر أمامه، عليه ألا يفقد عزيمته وأن يعمل من أجل الفريق".

واستمر "هناك حلول في المساحات الضيقة لاستغلال سرعته في الأمتار الأولى، لكن هذا ليس سهلا عليه وأنا أدرك ذلك، لهذا أصبر وأساند، وأثق في قدراته التهديفية".

وشارك فيرنر (24 عاما) في 34 مباراة مع تشيلسي وسجل 10 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وانتقل اللاعب إلى تشيلسي مطلع الموسم الجاري قادما من لايبزيج مقابل 53 مليون يورو.