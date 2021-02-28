توخيل: ربما أسلوبنا لا يناسب فيرنر

الأحد، 28 فبراير 2021 - 11:08

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - أتليتكو مدريد وتشيلسي

برر توماس توخيل مدرب تشيلسي عدم تسجيل لاعبه تيمو فيرنر لكثير من الأهداف بأن أسلوب الفريق لا يساعده على ذلك.

تيمو فيرنر

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"ربما هذا خطأنا، لأننا نستحوذ كثيرا ونضغط عاليا فتكون المساحات ضيقة جدا. قوة فيرنر تكمن في المساحة خلف الخط الخلفي، لذا ربما هذا خطأنا بسبب أسلوبنا في الوقت الراهن. طبيعي أن يغلق المنافسون المساحات أمامنا".

وأضاف "مباراة مثل أتليتكو مدريد، هل هناك فريق في العالم يغلق المساحات مثل أتليتكو؟ لا أعرف. هذا منافس صعب أن تظهر قدرات فيرنر أمامه، عليه ألا يفقد عزيمته وأن يعمل من أجل الفريق".

أخبار متعلقة
ميرور: كلوب سيترك ليفربول في هذه الحالة.. وجيرارد سيخلفه مرجان: الأهلي we السلام ملعبنا الرئيسي.. ولكننا نحترم الرؤية الفنية التركيز على استعادة الثقة ورفع اللياقة في معسكر الإسماعيلي مواعيد مباريات الأحد 28 فبراير 2021.. الأهلي ضد طلائع الجيش وتشيلسي يتحدى يونايتد

واستمر "هناك حلول في المساحات الضيقة لاستغلال سرعته في الأمتار الأولى، لكن هذا ليس سهلا عليه وأنا أدرك ذلك، لهذا أصبر وأساند، وأثق في قدراته التهديفية".

وشارك فيرنر (24 عاما) في 34 مباراة مع تشيلسي وسجل 10 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وانتقل اللاعب إلى تشيلسي مطلع الموسم الجاري قادما من لايبزيج مقابل 53 مليون يورو.

فيرنر تشيلسي توخيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يفوز وديا على دمياط 43 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: يونايتد توصل لاتفاق مع فاران حتى عام 2026 ساعة | أوروبا
انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لاحتمالية مواجهة لاعبا إسرائيليا ساعة | طوكيو 2020
مؤتمر موسيماني: لن أختلق أعذارا بعد التعادل مع البنك الأهلي.. والكرة عاقبتنا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر خالد جلال: لعبنا على سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا ساعة | الدوري المصري
بهدف في الوقت قاتل.. البنك الأهلي يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على قمة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
لابورتا: مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم.. في الوقت المناسب ستعرفون كل شيء 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأولمبية تكشف ترتيب ظهور أعضاء بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 2 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك