مواعيد مباريات الأحد 28 فبراير 2021.. الأهلي ضد طلائع الجيش وتشيلسي يتحدى يونايتد

الأحد، 28 فبراير 2021 - 10:09

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سيمبا التنزاني

يستأنف الأهلي مبارياته المحلية اليوم الأحد بمواجهة ضيفه طلائع الجيش في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المواجهة التي تنطلق 7:30 مساء.

ويلعب أسوان ضد البنك الأهلي في الدوري (2:30 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي قمة إنجليزية يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد في الجولة 26 من الدوري (6:30 مساء - beIN 1).

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ويلعب شيفيلد يونايتد ضد ليفربول (9:15 مساء - beIN 2).

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