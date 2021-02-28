مواعيد مباريات الأحد 28 فبراير 2021.. الأهلي ضد طلائع الجيش وتشيلسي يتحدى يونايتد

يستأنف الأهلي مبارياته المحلية اليوم الأحد بمواجهة ضيفه طلائع الجيش في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المواجهة التي تنطلق 7:30 مساء.

ويلعب أسوان ضد البنك الأهلي في الدوري (2:30 مساء - أون تايم سبورتس).

وفي قمة إنجليزية يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد في الجولة 26 من الدوري (6:30 مساء - beIN 1).

ويلعب شيفيلد يونايتد ضد ليفربول (9:15 مساء - beIN 2).

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