حفاظا على التقليد المعهود.. التعادل يحسم مواجهة نيوكاسل وولفرهامبتون

الأحد، 28 فبراير 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

جمال لاسيليس يحتفل بهدفه في ولفرهامبتون

تعادل نيوكاسل يونايتد مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق على ملعب سانت جيمس بارك في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

تقدم جمال لاسيليس لنيوكاسل في الدقيقة 52، وتعادل روبن نيفيس لولفرهامبتون في الدقيقة 73.

التعادل رفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة 34 ليحتل المركز الثاني عشر، فيما تواجد نيوكاسل في المركز السابع عشر برصيد 26.

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ويعد هدف لاسيليس هو الأول له منذ 29 مباراة في الدوري حينما سجل في ولفرهامبتون أيضا، في الجولة العاشرة للموسم الماضي.

وحافظ نيوكاسل وولفرهامبتون على التقليد المعهود بينهما، إذا لعب الفريقين معا للمرة الـ12 في تاريخهما، دون أن يحافظ أي فريق على نظافة شباكه في أي من المباريات.

ويلعب ولفرهامبتون ضد أستون فيلا في المباراة المقبلة، فيما يلعب نيوكاسل ضد وست بروميتش ألبيون في الجولة المقبلة.

نيوكاسل ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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