الطويلة: كريم فؤاد ضمن اكتشافات بنفيكا.. وهذا موقف الأهلي منه

الأحد، 28 فبراير 2021 - 00:19

كتب : FilGoal

كريم فؤاد

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، موقف كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق المٌعار لـ إنبي.

وقال الطويلة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأهلي لم يتواصل معنا بخصوص كريم فؤاد، والأمر متعلق بـ إنبي".

وأوضح "اللاعب معار لهم حتى نهاية الموسم ويحق لهم ضمه بمقابل مادي اتفقنا عليه".

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الطويلة أتبع "إذا دفعوا المبلغ يصبح كريم فؤاد ملكهم، ولا يحق لنا وقتها إلا بعض المميزات الخاصة بنسبة من إعادة البيع ومميزات أخرى إذا لعب للمنتخب الأول مثلا وغيره".

وعن صاحب اكتشاف كريم فؤاد، قال الطويلة "توجد اتفاقية بيننا وبين نادي بنفيكا تنص على سفر أميز لاعبين في قطاع الناشئين لدينا سنويا إلى البرتغال لينضما إلى قطاع الناشئين لديهم، أو يعيروهما بمعرفتهم لأحد الأندية البرتغالية الأخرى".

وأتم "كريم فؤاد كان أحد اكتشافات بنفيكا، وهم من أوصوا بتصعيده للفريق الأول، ووقتها أعرناه إلى إنبي بعد هبوطنا للدرجة الثانية".

ويلعب كريم فؤاد مع إنبي منذ الموسم الماضي، ويعد أحد عناصر المنتخب الأوليمبي الأساسية.

صاحب الـ21 عاما شارك هذا الموسم في 12 مباراة بين الدوري والكأس. صنع فيهم 4 أهداف.

في الدوري إنبي كريم فؤاد الأهلي
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