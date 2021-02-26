هيثم شعبان: صالح جمعة سيظهر بشكل أفضل.. وأتمنى ضم أحمد ريان نهائيا

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان يمر من عمرو موسى

يثق هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب الفريق سيتحسن أدائه مع توالي المباريات بشكل أكبر.

وكان من المفترض أن يبدأ صالح جمعة مباراة سيراميكا ضد المصري اليوم الجمعة لكنه أصيب في الإحماء وشارك في دقائق قليلة كبديل.

وتحدث هيثم شعبان لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "صالح بما أنه ظل فترة كبيرة بعيد فهو يقدم مستوى جيد والعامل البدني بالطبع كان حائلا أمامه".

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وشدد "مع مرور الوقت واستمرارية العمل ومشاركته في المباريات سيعود بشكل أفضل عما يظهر به حاليا، يقدم عملا جيدا ولكننا ننتظر الأفضل".

وعن أحمد ياسر ريان المعار للفريق من الأهلي قال: "أتمنى ضم أحمد ياسر ريان نهائيا، أي مدرب يتمنى مهاجم مثله".

وسجل أحمد ياسر ريان سبعة أهداف في 10 مباريات مع سيراميكا منذ انتقاله إليه في يناير الماضي من الأهلي.

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