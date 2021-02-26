مؤتمر توخيل: أرغب في تحقيق ما فشل فيه الجميع ضد يونايتد.. وكافاني وجيرو متشابهان

حذر توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي فريقه من نقطة قوة مانشستر يونايتد قبل لقاء الفريقين يوم الأحد المقبل في ستامفورد بريدج في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لقد واجهتهم مع باريس سان جيرمان الموسم الجاري في دوري أبطال وأعرف نقاط قوتهم وضعفهم".

وواصل "يونايتد يحب االحصول على مساحات لشن الهجمات المرتدة يحبون استخدام سرعتهم وامتصاص سرعتنا، هو فريق قوي يستطيع الدفاع بقوة وجيد للغاية في الانتقال من الدفاع للهجوم".

وأردف "علينا الدفاع جيدا ضد كل ذلك بشكل جيد".

وأكمل المدرب الألماني "مازال هناك الكثير نحتاج للعمل عليه لكننا نمر بفترة جيدة وسيكون تحدي كبير أن نصبح أول فريق يفوز عليهم خارج ملعبهم في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري".

وعن التشابه بين أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الحالي وإدينسون كافاني لاعب يونايتد الحالي وسان جيرمان السابق قال مدرب فريق العاصمة الفرنسية السابق: "انظرا لهما حينما حينما يستبدلان قمصانهما".

وأوضح "اللياقة البدنية رائعة لجيرو وكافاني، نسبة الدهون هي صفر".

وأردف توخيل "كافاني وجيرو يلعبان في المركز رقم 9 ويضحيان كثيرا من أجل الفريق ويركضان لفتح المساحات ودائما يدافعان من أجل الفريق".

وأكمل "هذه خصائص كلا اللاعبين وهما ينهيان الفرص بطريقة مميزة للغاية ويتمتعان بخبرات كبيرة ولا يشعران بالضغط وبالنسبة لي الالتزام الذاتي واللياقة البدنية هي سر نجاحهما".

وكشف توخيل عن غياب تياجو سيلفا عن المباراة المقبلة للإصابة.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة فيما يأتي يونايتد ثانيا بـ49 نقطة.