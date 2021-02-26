مؤتمر توخيل: أرغب في تحقيق ما فشل فيه الجميع ضد يونايتد.. وكافاني وجيرو متشابهان

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 23:15

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب تشيلسي

حذر توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي فريقه من نقطة قوة مانشستر يونايتد قبل لقاء الفريقين يوم الأحد المقبل في ستامفورد بريدج في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث توخيل في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لقد واجهتهم مع باريس سان جيرمان الموسم الجاري في دوري أبطال وأعرف نقاط قوتهم وضعفهم".

وواصل "يونايتد يحب االحصول على مساحات لشن الهجمات المرتدة يحبون استخدام سرعتهم وامتصاص سرعتنا، هو فريق قوي يستطيع الدفاع بقوة وجيد للغاية في الانتقال من الدفاع للهجوم".

أخبار متعلقة
مؤتمر سولشاير: هذا ما ينقصنا للتحسن.. وسعيد بما يقدمه مارسيال مؤتمر جوارديولا: هذا سر نجاحنا.. وعلينا تجنب صداع وست هام قبل إلغاؤه بسبب إصابته بالنزيف.. مؤتمر كومان: مدرب برشلونة يشعر بالضغط دائما

وأردف "علينا الدفاع جيدا ضد كل ذلك بشكل جيد".

وأكمل المدرب الألماني "مازال هناك الكثير نحتاج للعمل عليه لكننا نمر بفترة جيدة وسيكون تحدي كبير أن نصبح أول فريق يفوز عليهم خارج ملعبهم في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري".

وعن التشابه بين أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الحالي وإدينسون كافاني لاعب يونايتد الحالي وسان جيرمان السابق قال مدرب فريق العاصمة الفرنسية السابق: "انظرا لهما حينما حينما يستبدلان قمصانهما".

وأوضح "اللياقة البدنية رائعة لجيرو وكافاني، نسبة الدهون هي صفر".

وأردف توخيل "كافاني وجيرو يلعبان في المركز رقم 9 ويضحيان كثيرا من أجل الفريق ويركضان لفتح المساحات ودائما يدافعان من أجل الفريق".

وأكمل "هذه خصائص كلا اللاعبين وهما ينهيان الفرص بطريقة مميزة للغاية ويتمتعان بخبرات كبيرة ولا يشعران بالضغط وبالنسبة لي الالتزام الذاتي واللياقة البدنية هي سر نجاحهما".

وكشف توخيل عن غياب تياجو سيلفا عن المباراة المقبلة للإصابة.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة فيما يأتي يونايتد ثانيا بـ49 نقطة.

تشيلسي مانشستر يونايتد توخيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
شوقي غريب: لا نفكر سوى في منتخب إسبانيا الآن 3 دقيقة | طوكيو 2020
ميلنر: أشعر بغرابة من كثرة مدافعي ليفربول 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: ريناتو سانشيس على ردار برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب إسبانيا الأولمبي: نواجه أبطال القارات في مجموعتنا.. الأولمبياد كأس عالم مصغر 53 دقيقة | طوكيو 2020
وزير الرياضة يتواصل مع الخطيب ولبيب بعد أزمة تهنئة الزمالك لـ الأهلي ساعة | مصر
مدرب كايزر تشيفز لـ في الجول: اضطررنا للمغامرة بعد الطرد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ميلان يضم ظهير موناكو ساعة | ميركاتو
مصدر من كاف لـ في الجول: لم نستقر بعد على موعد السوبر الإفريقي 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 2 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري 4 اجتماع طارئ في الزمالك لمناقشة تعديلات الدوري والكأس: "ما حدث لا يحقق العدالة"
قد ينال إعجابك