بعد الوقوع ضدهم.. مدرب ميلان: مانشستر يونايتد المرشح الأبرز للفوز بالدوري الأوروبي

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أن مانشستر يونايتد هو المرشح المفضل للفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

وأوقعت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي، ميلان في مواجهة مانشستر يونايتد. (طالع القرعة كاملة)

وقال بيولي في تصريحات لوكالة "ANSA" الإيطالية: "هم (مانشستر يونايتد) المرشح المفضل للفوز باللقب".

وعن المباراة المرتقبة، قال: "ستكون مواجهة حماسية بالنسبة لنا، فنحن نواجه المرشح الأكبر للبطولة".

وأكد "ملعب المباراة والفريق المنافس يذكرونا اللحظات الهائلة في تاريخ ميلان".

ولعب ميلان ضد مانشستر يونايتد 10 مباريات من قبل كانت كلها في دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

ولأول مرة يلعب الفريقين في بطولة الدوري الأوروبي.

وتأهل ميلان بعد عبور عقبة النجم الأحمر الصربي، فيما تخطى مانشستر يونايتد نظيره ريال سوسيداد في دور الـ32.