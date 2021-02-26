مؤتمر جوارديولا: هذا سر نجاحنا.. وعلينا تجنب صداع وست هام

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن سبب النجاح الرئيسي لفريقه هو ضمه للعديد من اللاعبين الممزين أصحاب الإمكانيات الكبيرة.

ويتطلع مانشستر سيتي للفوز رقم 20 على التوالي في الدوري الإنجليزي وتجنب الهزيمة في آخر 26 لقاء له بكل البطولات حينما يواجه وست هام غدا السبت.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: "قبل أي شيء يجب أن يكون لدينا منظمة قوية وجهاز فني قوي وكذلك كل اللاعبين".

وشدد "عندما تحقق ما حققناه هنا لأربع سنوات والفوز بالعديد من المباريات يجب أن تملك لاعبين مميزين".

وأردف "هناك أندية أخرى لديهم ميزانية أكبر منا ويجب أن نتعايش مع ذلك، لكن النادي يدعمنا في كل قراراتنا والأمر كان ذاته معي في برشلونة وبايرن ميونيخ".

وأكمل المدرب الإسباني "نحن نعمل مثل الآلة لكن لتحقيق الفوز بالمباريات والبطولات يجب أن نملك لاعبين جيدين".

وعن لقاء وست هام غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي قال جوارديولا: "موسمهم يتحدث عن نفسه، لديهم مدرب جيد ديفيد مويس وهو هادئ مثل كارلو أنشيلوتي هم يعيشون كأنهم في معبد لبوذا".

وأكمل جوارديولا "ستكون مباراة صعبة فهم يلعبون بإيقاع أفضل من الواسم السابقة.

وأردف "ميكائيل أنطونيو مثل الصداع للمنافسين بسبب تحركاته وعلينا إيقافه".

وأتم جوارديولا "أنا معجب بديفيد مويس وأحب المدربين مثله ومثل روي هودجسون فكل منهما حظي بوظيفة طويلة الأمد وأحب ذلك".

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ59 نقطة بفارق 10 نقاط عن ملاحقيه مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

فينا يأتي وست هام رابعا بـ45 نقطة.