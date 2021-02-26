مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أوول

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

محمد صالح مع المصري أمام المنصورة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة النادي المصري وسيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
المصري لـ في الجول: لم نطلب نقل مبارياتنا من برج العرب.. هذا ما حدث اتحاد الكرة يكشف عن ملعب مباراتي الأهلي مع المصري والإسماعيلي مثل نتيجة الدوري.. سيراميكا كليوباترا يقصي المحلة من الكأس بنفس اللعبة مرتين مدرب سيراميكا: الغيابات أثرت على حساباتنا لمواجهة المحلة بسبب لقاء المصري

ق. 2 جوووول أول للمصري. عمر كمال عبد الواحد يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 1 ركلة جزاء للمصري في الثانية 30 لصالح جريندو. طولية من فريد شوقي إلى جريندو الذي ينفرد ويتعرض لعرقلة من سيف تقا المدافع التونسي لسيراميكا.

بداية المباراة

في الدوري الدوري المصري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أوول 24 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وتأهيل حازم.. وعبد الحليم يطالب بالفوز على دجلة 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد إصابة 5 أشخاص بـ كورونا.. سلبية مسحة جميع لاعبي إنتر 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
مران الأهلي - ناصر ماهر يشارك في التدريبات الجماعية 43 دقيقة | مصر
كلوب: مشاركة أليسون ضد شيفيلد؟ لا أدري 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال وأولمبياكوس.. لقاء ذو طابع ثأري بنكهة مصرية بعد سلسلة مواجهات نارية ساعة | أوروبا
أبو جريشة: تمنيت إقامة لقاء الأهلي المقبل في الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
ردا على الزمالك.. جالاتا سراي: لا يستطيع بيع مصطفى محمد ولو بـ20 مليونا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 2 الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل بند الشراء النهائي في تعاقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي 3 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة 4 اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على إمكانية مشاركة مصر في كوبا أمريكا
قد ينال إعجابك