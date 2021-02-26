مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أوول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة النادي المصري وسيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

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ق. 2 جوووول أول للمصري. عمر كمال عبد الواحد يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 1 ركلة جزاء للمصري في الثانية 30 لصالح جريندو. طولية من فريد شوقي إلى جريندو الذي ينفرد ويتعرض لعرقلة من سيف تقا المدافع التونسي لسيراميكا.

بداية المباراة