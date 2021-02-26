كلوب: مشاركة أليسون ضد شيفيلد؟ لا أدري

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول جاهزية لاعبه ديوجو جوتا للمشاركة في المباريات وأوضح أنه لا يعرف بعد هل يشارك حارس مرماه أليسون ضد شيفيلد يونايتد أم لا.

ومات والد أليسون غرقا في البرازيل يوم الخميس وقد يضطر كلوب للاستغناء عن الأول في اللقاء المقبل ضد شيفيلد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"جوتا تدرب مرتين مع الفريق وظهر بشكل جيد للغاية، ولكنه غاب لفترة طويلة، لذا يجب أن ننظر إلى ما يمكنه فعله في الوقت الحالي قبل اتخاذ أي قرار بشأنه".

وعن فابينيو وجيمس ميلنر، قال مدرب الريدز:"سيعودان إلى التدريبات الجماعية غدًا، ولا جديد فيما يخص بقية المصابين".

وسئل عن أليسون فأجاب "لم نفكر بعد في الأمر (هل يشارك الحارس أم لا)، لا أدري".

وخضع جوردان هندرسون قائد الفريق لعملية جراحية قال النادي إنها ستبعده عن المباريات حتى نهاية مارس على الأقل.

وعلق كلوب على الأمر بالقول:"أتمنى أن يلحق ببضعة مباريات في الموسم".

ويحل ليفربول ضيفا على شيفيلد يوم الأحد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل فريق ريدز المركز السادس في ترتيب الدوري مبتعدا بـ19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.