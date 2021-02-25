أرتيتا يدافع عن أوباميانج: لم يفقد قدراته.. لو سجل ضد بنفيكا لاختلف الحديث عنه

الخميس، 25 فبراير 2021 - 18:26

كتب : FilGoal

احتفال إيميريك بيير أوباميانج بهدفه في مرمى ليدز يونايتد

دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن قائد فريقه بيير إيمريك أوباميانج ضد الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرا حول فقدانه لقدراته الهجومية.

وكان جايمي ريدناب لاعب توتنام وليفربول قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أوباميانج تجاوز أفضل أيامه، سيحظى فقط ببعض اللحظات الجيدة مثلما سجل هاتريك ضد ليدز".

وأتم "عندما أشاهده أشعر أنه فقد قدراته الهجومية، كنت أراه يركض ويحاول أمام اللاعبين مع بروسيا دورتموند ومع أرسنال عندما انضم حديثا للفريق لكن الآن أشعر أنه سيفقد الكرة بسهولة".

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وتحدث أرتيتا للصحفيين قائلا: "لم أشاهد تلك التعليقات سمعت عنها فقط".

وواصل "أنا هنا لدعم كل لاعب في فريقي وهذا ما أحاول فعله دائما".

وأكمل أرتيتا "أحاول تقديم أفضل النصائح دائما وعندما يمر أي لاعب بلحظات صعبة أبقى بجانبه".

وأتم المدرب الإسباني حديثه "لقد سجل هاتريك ضد ليدز، وكان يستطيع تسجيل أربعة أو خمسة أهداف، وكان بإمكانه تسجيل هاتريك ضد بنفيكا والأمر كان سيصبح مختلفا، في نهاية اليوم الأمر يتعلق بوضع الكرة في الشباك".

وسجل أوباميانج 11 هدفا خلال الموسم الجاري في كل البطولات رفقة أرسنال.

أرتيتا أرسنال أوباميانج
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