كومان: كنا كسالى في الشوط الأول ضد إلتشي.. وعلينا الفوز بكل مبارياتنا لحصد لقب الدوري

قال رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة إن فريقه عابه الكسل في الشوط الأول ضد إلتشي في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء.

جاء ذلك عقب فوز برشلونة على إلتشي في ملعب كامب نو بثلاثية دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتحدث كومان عقب المباراة قائلا: "في الشوط الأول عانينا من بعض الكسل وكان ينقصنا أن نُسرع من إيقاعنا في اللعب".

وأردف "في الشوط الثاني حالفنا الحظ بتسجيل هدفا مبكرا أراحنا".

وأكمل المدرب الهولندي "سعيد بالمستوى الذي ظهر به الفريق في الشوط الثاني لكننا لم أكن سعيدا بأدائنا في الشوط الاول".

وواصل "بالتأكيد الفوز اليوم سيجعلنا في حالة جيدة خاصة بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة السابقة ضد قادش".

وتابع "تأثرنا بفقدان نقطتين ضد قادش ولكن هذه هي كرة القدم".

وأكمل "علينا الفوز في جميع مبارياتنا المقبلة لنحافظ على إمكانية تتويجنا بالدوري، في المباريات الأخيرة كنا جيدين لكن بسبب فقداننا لنقاط كثيرة في بداية الموسم لا يمكن الآن أن نخسر المزيد".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ50 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد وخاض كل منهما 24 مباراة.

فيما يتصدر أتليتكو مدريد جدول الترتيب بـ55 نقطة بعدما خاض 23 مباراة فقط.