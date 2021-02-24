انتهت - أتالانتا (0)-(1) ريال مدريد
الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون رد
ق 86: جوووووووول ميندي والأول
ق 76: نزول سيرجيو أريباس وهوجو دورو بدلا من أسينسيو وإيسكو
ق 57: خروج فينيسيوس ونزول ماريانو دياز
ق 53: فينيسيوس يهدر فرصة خطيرة أخرى
ق 39: انطلاقة من فينيسيوس جونيور وانفراد بالمرمى ويسدد كرة تخرج لركنية
ق 30: نزول باسيليتش ونزول زاباتا
ق 26: ناتشو يخترق دفاع أتالانتا ويسدد بقوة ويهدر أخطر فرصة لريال مدريد
ق 22: انذار لكاسيميرو
ق 17: طرد مدافع أتالانتا ريمو فرولر
انطلاق المباراة