انتهت - أتالانتا (0)-(1) ريال مدريد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 21:13

كتب : FilGoal

أتالانتا - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بهدف دون رد

ق 86: جوووووووول ميندي والأول

ق 76: نزول سيرجيو أريباس وهوجو دورو بدلا من أسينسيو وإيسكو

ق 57: خروج فينيسيوس ونزول ماريانو دياز

ق 53: فينيسيوس يهدر فرصة خطيرة أخرى

ق 39: انطلاقة من فينيسيوس جونيور وانفراد بالمرمى ويسدد كرة تخرج لركنية

ق 30: نزول باسيليتش ونزول زاباتا

ق 26: ناتشو يخترق دفاع أتالانتا ويسدد بقوة ويهدر أخطر فرصة لريال مدريد

ق 22: انذار لكاسيميرو

ق 17: طرد مدافع أتالانتا ريمو فرولر

انطلاق المباراة

أتالانتا ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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