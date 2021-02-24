جوندوجان: ما فعله جوارديولا هذا الموسم يؤكد أنه أفضل مدرب في العالم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام - جوندوجان

مانشستر سيتي - توتنام - جوندوجان

أسهب إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي في الإشادة بمدربه بيب جوارديولا، واصفا إياه بأفضل مدرب في العالم حاليا.

مانشستر سيتي كان في المركز الـ11 بالدوري الإنجليزي في أواخر نوفمبر الماضي، قبل أن يصبح حاليا في صدارة جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وقال جوندوجان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا لست مندهشا حقا لأننا قلبنا الأمور، لأننا كنا نعلم أننا لسنا في أفضل حالاتنا".

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وأضاف "جوارديولا فعل الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب. لقد رأى أن شيئا ما كان خاطئا ومفقودًا وقام بتعديل بعض الأشياء، كيف ندافع وكيف نلعب بالكرة".

وشدد الدولي الألماني "لهذا السبب بيب هو أفضل مدرب في العالم، إنه مذهل".

الفريق السماوي انطلق كالإعصار وتجنب الخسارة في 25 مباراة متتالية بكل المسابقات، منها 18 فوزا متتاليا.

وأتم "لم أفكر قط خلال ديسمبر الماضي عن المكان الذي سنكون فيه في فبراير، لكن هل كنت أتوقع أن نكون في هذا الوضع؟ ربما لا".

سيتي يستعد لملاقاة مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

المباراة ستقام في مدينة بودابست المجرية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان
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