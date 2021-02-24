أسطورة جالاتاسراي لـ في الجول: مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا.. وتلك نصيحتي له

يرى بولنت كوركماز أسطورة دفاع جالاتاسراي ومنتخب تركيا السابق أن مستقبل مصطفى محمد سيكون باهرا، مشيرا إلى أن لمسته الأخيرة كانت رائعة، كما أثنى على قدراته التي ظهرت في الدربي ضد فينيربهاتشة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

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وصرح كوركماز حول مصطفى محمد قائلا: "إنه لاعب موهوب وشاب وجيد للغاية، سيكون لديه مستقبل مبهر".

وتابع "لمسته الأخيرة مثيرة للإعجاب، أظهر ذلك في الدربي ضد فينيربهاتشة".

وأضاف "أظهر كذلك قدراته في المباريات الأخرى، قد يصبح واجهة جالاتاسراي ونجمه، أعتقد أن لديه الموهبة الكافية لفعل ذلك".

ماذا عن متابعة التسجيل هل تعتبر ذلك ضغطا؟

يجيب كوركماز: "إن كنت لاعبا لجالاتاسراي فيجب أن تتابع التسجيل أو تساعد فريقك على التسجيل في كل مباراة، يمكنك فعل ذلك إن كنت موهوبا، ومصطفى موهوب".

وعن نصيحته لمصطفى محمد قال: "مصطفى محمد لاعب شاب، واللاعبون الشباب بحاجة للعمل الجاد والتطور. حتى لو ارتكب خطأ يجب أن يصلحها بالعمل بقوة".

وأتم "كلما عملت بقوة كلما ستصبح أفضل، خاصة في التسجيل".

كوركماز لعب طيلة مسيرته منذ نعومة أظافره مع جالاتاسراي منذ عام 1979 وحتى عام 2005، كما أنه أحد أبرز لاعبي منتخب تركيا وكان ضمن الجيل الذهبي في كأس العالم 2002 بل وارتدى شارة قيادة المنتخب خلال البطولة كذلك.

وتوج بولنت بلقب الدوري التركي 8 مرات وكأس تركيا 6 مرات وكأس السوبر المحلية 5 مرات والدوري الأوروبي مرتين وكأس السوبر الأوروبية مرة.

كما أنه ثالث أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب تركيا عبر تاريخه بعد هاكان شوكور صاحب المركز الثاني ورشدي ريتشبر "روشتو" صاحب المركز الأول.