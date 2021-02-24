ماني: آمالنا انتهت في لقب الدوري.. نستهدف التتويج بدوري الأبطال

الأربعاء، 24 فبراير 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

ليفربول - إيفرتون

اعترف ساديو ماني مهاجم ليفربول بصعوبة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالفريق مؤخرا.

وقال ساديو ماني لشبكة ESPN: "آمال ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي انتهت".

وأضاف "الفارق كبير جدا بيننا والمركز الأول.. مانشستر سيتي فريق جيد ويغرد في الصدارة".

أخبار متعلقة
جوارديولا يحذر لاعبيه: علينا احترام مونشنجلادباخ ساني: الهدف المبكر أسهم في تفوقنا بهذه النتيجة الكبيرة على لاتسيو ماني: لولا فيرمينو لما سجلت أنا أو صلاح هذا العدد من الأهداف فليك: وضعنا قدما في ربع نهائي دوري الأبطال ولكن

سيتي، الذي حقق 18 انتصارا متتاليا في كل المسابقات مؤخرا، يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن ليفربول حامل اللقب الذي تقهقهر للمركز السادس.

وواصل "نستهدف احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، لكن هدفنا الأساسي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، ونعلم أن ذلك لن يكون سهلا".

وتابع "سنواجه أفضل الفرق في أوروبا ، لكننا سنلعب للتغلب على أفضل الفرق في العالم".

وأتم الدولي السنغالي "سنفعل كل ما في وسعنا للمضي قدما والفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

ليفربول وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على لايبزيج 2-0 في ذهاب دور الـ16 خارج ملعبه.

رصيد ليفربول في الدوري الإنجليزي متوقف عند النقطة 40 في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون الذي أسقط الحمر في ملعب أنفيلد هذا الأسبوع.

الهزيمة كانت السابعة لليفربول هذا الموسم، والرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه لأول مرة منذ 1923. أي منذ 98 عاما.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

ساديو ماني ليفربول مانشستر سيتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
برشلونة وأتلتيكو في محادثات متقدمة حول صفقة جريزمان وساؤول التبادلية 6 دقيقة | أوروبا
ذا أثليتك: نهائي اليورو كان مهددا بالإلغاء بسبب جماهير إنجلترا 11 دقيقة | أوروبا
ألعاب الأولمبياد - المصارعة.. من الفراعنة إلى الرومان وعودة في الثواني الأخيرة إلى طوكيو 25 دقيقة | طوكيو 2020
رحلة ملك إفريقيا (5) - "أحلى فرحة في الحياة".. لأن 11+11=22 49 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نهائي إفريقيا - سمير كمونة لـ في الجول: "أفشة وشريف" مفتاح تخطي كايزر تشيفز ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سانشو بعد خسارة اليورو: الشعور الأسوأ في حياتي.. والكراهية لن تنتصر أبدا ساعة | يورو 2020
بوريس جونسون: منع العنصريين من حضور مباريات كرة القدم ساعة | يورو 2020
للمرة الثالثة .. تسريبات بيريز: دي بوسكي الكذبة الأكبر التي رأيتها في حياتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك