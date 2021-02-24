ماني: آمالنا انتهت في لقب الدوري.. نستهدف التتويج بدوري الأبطال

اعترف ساديو ماني مهاجم ليفربول بصعوبة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالفريق مؤخرا.

وقال ساديو ماني لشبكة ESPN: "آمال ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي انتهت".

وأضاف "الفارق كبير جدا بيننا والمركز الأول.. مانشستر سيتي فريق جيد ويغرد في الصدارة".

سيتي، الذي حقق 18 انتصارا متتاليا في كل المسابقات مؤخرا، يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن ليفربول حامل اللقب الذي تقهقهر للمركز السادس.

وواصل "نستهدف احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري، لكن هدفنا الأساسي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، ونعلم أن ذلك لن يكون سهلا".

وتابع "سنواجه أفضل الفرق في أوروبا ، لكننا سنلعب للتغلب على أفضل الفرق في العالم".

وأتم الدولي السنغالي "سنفعل كل ما في وسعنا للمضي قدما والفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".

ليفربول وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على لايبزيج 2-0 في ذهاب دور الـ16 خارج ملعبه.

رصيد ليفربول في الدوري الإنجليزي متوقف عند النقطة 40 في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون الذي أسقط الحمر في ملعب أنفيلد هذا الأسبوع.

الهزيمة كانت السابعة لليفربول هذا الموسم، والرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه لأول مرة منذ 1923. أي منذ 98 عاما.

ويستعد ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.