توتوسبورت: يوفنتوس يأمل في عودة أرتور قبل مباراة بورتو.. ويفعل كل شيء لتجنب الجراحة

يستمر أرتور ميلو لاعب وسط يوفنتوس في جلسات العلاج الطبيعي للتعافي من إصابته، وسط آمال من النادي بعودته ضد بورتو في إياب دور الـ16. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن يوفنتوس يفعل كل ما بوسعه ليتجنب خضوع اللاعب للجراحة.

ويخضع اللعب لعدة جلسات في الوقت الحالي مع متابعة مستمرة لإمكانية مشاركته ضد بورتو في دوري الأبطال خلال شهر مارس المقبل.

وشارك أرتور وفقا للتقرير رغم شعوره بالألم ضد روما في بداية الشهر الجاري، قبل أن يتوقف عن اللعب بسبب الإصابة.

وكان يوفنتوس قد خسر في مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو بنتيجة 2-1، فيما يقام لقاء الإياب يوم 9 مارس المقبل.

أرتور غاب عن مباريات نابولي وكروتوني وإنتر وبورتو خلال الشهر الجاري للإصابة.

وشارك صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الجاري في 22 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.