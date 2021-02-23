مباشر ليلة الأبطال - أتليتيكو (0) - (1) تشيلسي.. ولاتسيو (1) - (4) بايرن.. رائع يا جيرو!

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أتليتكو مدريد تشيلسي، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على لاتسيو.

ويمكنكم متابعة تغطية حية، ومعرفة تشكيل..

أتليتكو مدريد (0) - (1) تشيلسي من هنا

ق74: زياش وكانتي يشاركان على حساب كوفاسيتش وماونت

ق72: ولكن VAR يحتسب الهدف.. جووووول لتشيلسي

ق70: جيرو يسجل هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة، لكن الحكم يلغي الهدف، نلجأ لـ VAR

ق65: جورجينيو ينال إنذارا بعد تدخل خشن على جواو فيليكس. يغيب عن مباراة العودة.

ق63: ماركوس يورنتي يتلقى إنذارا بعد عرقلة تيمو فيرنر.

ق57: مقصية جواو فيليكس فوق مرمى ميندي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: يان أوبلاك يتألق أمام تسديدة فيرنر من داخل منطقة الجزاء

ق15: رد قوي من البلوز. عرضية هودسون أودوي تمر من أمام الجميع دون متابعة من تيمو فيرنر.

ق14: فرصة خطيرة جدا لأتليتكو. لويس سواريز يخادع روديجر ويراوغ ويلعب عرضية لكن ليمار لم يفلح في تحويل عرضيته في المرمى.

ق2: ماسون ماونت ينال إنذارا، ويغيب عن مواجهة الإياب لتراكم البطاقات

ق1: خطأ فاتح من ميندي كاد يتسبب في هدف مبكر لأتليتكو

انطلاق المباراة في العاصمة الرومانية بوخاريست

انطلاق المباراة بعد قليل

لاتسيو (1) - (4) بايرن ميونيخ من هنا

ق49: كوريا يسجل هدف أول للاتسيو من اختراق رائع لدفاعات البافاري

ق46: ماذا يحدث في روما؟ أتشيربي يسجل في مرماه والرابع لبايرن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: من يستطيع أن يوقف بايرن.. ليروي ساني يضيف الثالث وينهي الأمور فعليا.

ق24: جمال موسيالا يضيف الثاني للبافاري. صاحب الـ 17 عاما يسجل للمرة الأولى في دوري الأبطال.

ق9: خطأ قاتل من موساكيو في التمرير لحارسه، وليفاندوفسكي لا يتفاهم في مثل تلك الظروف. هدف أول لبايرن.

انطلاق المباراة في روما

انطلاق المباراة بعد قليل