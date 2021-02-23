مباشر ليلة الأبطال - أتليتيكو (0) - (0) تشيلسي.. ولاتسيو (0) - (1) بايرن.. ليفا لا يرحم

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 21:46

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - لاتسيو وبايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أتليتكو مدريد تشيلسي، فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على لاتسيو.

ويمكنكم متابعة تغطية حية، ومعرفة تشكيل..

أتليتكو مدريد (0) - (0) تشيلسي من هنا

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ق15: رد قوي من البلوز. عرضية هودسون أودوي تمر من أمام الجميع دون متابعة من تيمو فيرنر.

ق14: فرصة خطيرة جدا لأتليتكو. لويس سواريز يخادع روديجر ويراوغ ويلعب عرضية لكن ليمار لم يفلح في تحويل عرضيته في المرمى.

ق2: ماسون ماونت ينال إنذارا، ويغيب عن مواجهة الإياب لتراكم البطاقات

ق1: خطأ فاتح من ميندي كاد يتسبب في هدف مبكر لأتليتكو

انطلاق المباراة في العاصمة المجرية بودابست

انطلاق المباراة بعد قليل

لاتسيو (0) - (1) بايرن ميونيخ من هنا

ق9: خطأ قاتل من موساكيو في التمرير لحارسه، وليفاندوفسكي لا يتفاهم في مثل تلك الظروف. هدف أول لبايرن.

انطلاق المباراة في روما

انطلاق المباراة بعد قليل

ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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