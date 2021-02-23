عضو مجلس إدارة سيمبا لـ في الجول: مهمتنا صعبة رغم الفوز على الأهلي

يرى علي محمد عضو مجلس إدارة نادي سيمبا أن مهمة فريقه في دوري أبطال إفريقيا لا تزال صعبة رغم الفوز على الأهلي.

وخسر الأهلي أمام سيمبا بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال علي محمد لـFilGoal.com: "سعداء بالفوز على الأهلي وأصبحنا نمتلك 6 نقاط في المجموعة ولا يزال لدينا 4 مباريات للتأهل للمعركة الكبرة".

وشدد "مهمتنا صعبة ولكن لابد أن نثق في قدراتنا".

وأتم تصريحاته "رسالتي إلى اللاعبين والجهاز الفني هي أننا لابد أن نستمر في العمل وأن نحافظ على روح الانتصار، ونحن فخورين بهم".

ويتصدر سيمبا المجموعة الأولى من دوري الأبطال برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بـ3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، ثم المريخ السوداني في المركز الرابع دون نقاط.