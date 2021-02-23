مباشر في إفريقيا – تونجيث (0) - (0) الزمالك.. السنغاليون يهدرون أخطر فرصة في اللقاء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تونجيث والزمالك التي تقام في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة في ملعب ريسيدنس لات ديور.

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ق72 تبديل ثالث لتونجيث بمشاركة أسان دياتا وخروج جبريل سلاه.

ق71: تبديل ثاني للزمالك بمشاركة مروان حمدي وخروج أسامة فيصل، وتبديل ثالث بمشاركة إمام عاشور بدلا من بنشرقي.

ق68: الحاجي فال يهدر أخطر فرص المباراة بعد انفراد تام عقب بينية جميلة من بابا عثمان ساكو.

ق68: تسديدة من بنشرقي تصدى لها حارس تونجيث.

ق64: تبديل أول للزمالك بخروج أحمد أبو الفتوح ومشاركة عبد الله جمعة.

ق62: أخطر فرص المباراة حتى الآن رأسية من أسامة فيصل إثر عرضية من أبو الفتوح من ركلة ركنية من الناحية اليمنى لكن الحارس تصدى له وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق59: تبديل ثاني لتونجيث بمشاركة شيخ باي وخروج باي ديوب.

ق58: تبديل أول لتونجيث بمشاركة الحاجي فال وخروج بول فاليري.

ق48: توغل رائع من أحمد أبو الفتوح لكن دفاع تونجيث شتت الكرة بنجاح في النهاية.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق32: دفاع تونجيث يشتت الكرة قبل أن تصل لأسامة فيصل بعد تمريرة من بنشرقي.

ق30:تسديدة قوية من ركلة حرة من منتصف الملعب عن طريق باب نداي لكن تصويبته مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

ق26: تهديد خطير من الفريق السنغالي بعد توغل من الناحية اليسرى من جبريل سلاه لكن المثلوثي يشتت الكرة لركلة ركنية قبل أن تسكن الشباك.

ق14: فرصة خطيرة لتونجيث والكرة ذهبت لركلة ركنية وارتطمت في الشباك من الخارج.

ق8: التهديد الأول من الزمالك عن طريق أسامة فيصل وحارس تونجيث يحول الكرة لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.