انتهت في إفريقيا - سيمبا (1) - (0) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة سيمبا والأهلي ضمن ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا اليوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.92 تسديدة قوية من أفشة من خارج المنطقة لكن تمر أعلى المرمى.

د.91 خطييييرة مروان محسن يضبط الكرة برأسية أمام محمد شريف داخل منطقة الجزاء الذي يسدد لكن حارس سيمبا يتألق ويحول الكرة إلى ركنية.

د.86 انطلاق من أيمن أشرف وكرة عرضية متقنة تصل إلى رأس ديانج الذي يسدد لكنها تمر أعلى القائم.

د.85 مشاركة أيمن أشرف بدلا من محمود وحيد.

د.82 خطيييرة تبادل للكرة بين هاني وأفشة والأخير يرسل عرضية أرضية على حافة منطقة الست ياردة لكن مرت وأبعدها دفاع سيمبا.

د.78 مشاركة محمد شريف ومروان محسن بدلا من جونيور أجايي وأكرم توفيق.

د.72 خطيييرة، اختراق لميكسوني دون ضغط من لاعبي الأهلي لتصل الكرة إلى مازاميرو الذي انطلق وسدد لتتحول الكرة إلى ركنية.

د.60 خروج كهربا وبواليا ومشاركة أفشة والسولية

د.59 انطلاقة لكابومبي وفرصة خطيرة للغاية لتصل إلى موجالو الذي انطلق داخل المنطقة لولا محمد الشناوي.

د.57 ميكسوني يسدد الركلة الحرة في الحائط البشري.

د.56 ركلة حرة مباشرة من على حافة منطقة الجزاء بعد تدخل من محمود وحيد على كابومبي.

د.52 كرة ثابتة ورأسية من حمدي فتحي من داخل منطقة الجزاء لكن تمر بعيدا عن المرمى.

د.50 خطييييرة، انطلاق من مازاميرو ياسين وعرضية من على حافة منطقة الست ياردة دون تدخل من لاعبي الأهلي لكن مرت بسلام على مرمى محمد الشناوي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.40 خطيييرة، تسديدة قوية جدا من موجالو الشناوي يتألق ويبعد الكرة.

د.39 تسديدة قوية للغاية من كابومبي في الزاوية القريب لكن الشناوي يتألق ويبعد الكرة بمساعدة القائم.

د.31 الهدف الأول لأصحاب الأرض من تسديدة لا تصد ولا ترد عن طريق ميكيسوني

د.24 بواليا يغادر الملعب محمولا على نقالة.

د.22 إصابة بواليا في التحام في وسط الملعب وتوقف اللعب لعلاجه.

د.17 خطييييرة، تمريرة من ديانج تصل إلى أجايي الذي يمرر إلى محمود كهربا الذي سدد بدوره لكن الكرة مرت أعلى المرمى.

د.11 تمريرة بينية وانطلاقة لكابومبي لاعب سيمبا لكن محمد الشناوي بالمرصاد يخرج من مرماه ويمسك الكرة.

د.07 استئناف المباراة بعد علاج محمد الشناوي

د.06 توقف المباراة بعد سقوط الشناوي مصابا وتلقيه للعلاج.

د.05 تمريرة بينية خطيرة للغاية في ظهر دفاع الأهلي في الجبهة اليمنى وينطلق ميكيسوني لاعب سيمبا لكن محمد الشناوي ينقذ الموقف.

د.03 توقف اللقاء لعلاج محمد هاني بعد سقوطه مصابا.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل