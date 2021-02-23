مباشر كأس مصر - مصر للمقاصة (1) (0) أشمون.. أخطاء عديدة ومحاولة من طقطق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة مصر للمقاصة وأشمون من القسم الرابع في دور الـ 32 من كأس مصر.

الفائز من لقاء اليوم، سيواجه سيراميكا كليوباترا الفائز على غزل المحلة في دور الـ 16.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــا.

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ق 33: مفتاح طقطق ينفرد ويسدد كرة ضعيفة يتصدى لها العشماوي حارس أشمون.

ق 9: جوووول مفتاح طقطق والهدف الأول للمقاصة.

ق 8: أحمد العشماوي حارس أشمون يعرقل باسم مرسي وركلة جزاء للمقاصة، ويتحصل على بطاقة صفراء.

ق 3: بطاقة صفراء مبكرة لمحمد خيري لاعب أشمون عقب تدخل قوي على أحمد عادل ميسي.

بداية اللقاء