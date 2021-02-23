اتحاد الكرة يعلن مكافأة حكم مباراة المصري وسموحة وطاقم تحكيم VAR "لشجاعتهم"

وافق اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد على طلب لجنة الحكام بمكافأة حكم ساحة مباراة المصري وسموحة بجانب طاقم تحكيم تقنية الفيديو، وذلك لـ"شجاعتهم في تطبيق القانون".

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا قال فيه: "الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وافق على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز".

وواصل البيان: "وكذلك محمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي، وذلك لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لركلة جزاء صحيحة وأدائها".

وأتم البيان: "يأتي ذلك في إطار حرص كرة القدم في تشجيع الحكام على تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم من خلال تنفيذ القانون".

وتصدى الهاني سليمان لركلة جزاء احتسبها العدوي بعد نهاية مباراة المصري وسموحة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.