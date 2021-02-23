اتحاد الكرة يعلن مكافأة حكم مباراة المصري وسموحة وطاقم تحكيم VAR "لشجاعتهم"

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

اتحاد الكرة المصري

وافق اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد على طلب لجنة الحكام بمكافأة حكم ساحة مباراة المصري وسموحة بجانب طاقم تحكيم تقنية الفيديو، وذلك لـ"شجاعتهم في تطبيق القانون".

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا قال فيه: "الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وافق على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز".

وواصل البيان: "وكذلك محمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي، وذلك لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لركلة جزاء صحيحة وأدائها".

أخبار متعلقة
رئيس لجنة الحكام: لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في الدوري المصري مدرب المصري: نريد لعب كرة قدم.. لا يُعقل سقوط لاعبا كل 5 دقائق فرج عامر: ركلة جزاء المصري الثانية غير صحيحة.. ومجهود أحمد سامي لا يمكن إنكاره

وأتم البيان: "يأتي ذلك في إطار حرص كرة القدم في تشجيع الحكام على تطبيق العدالة في ملاعب كرة القدم من خلال تنفيذ القانون".

وتصدى الهاني سليمان لركلة جزاء احتسبها العدوي بعد نهاية مباراة المصري وسموحة ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1.

في الدوري الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - بواليا يقود الهجوم.. وديانج وفتحي وأكرم في الوسط 2 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدافع ليفربول: لقد وقعنا في الفخ 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فرج عامر: سأعلن وجهة حسام حسن الجديدة قبل نهاية الموسم بأسبوع حتى لا تحدث مشكلة 54 دقيقة | الدوري المصري
كينجسلي كومان: نشعر بالإرهاق لكننا سنفعل كل شيء لإسقاط لاتسيو ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يعلن مكافأة حكم مباراة المصري وسموحة وطاقم تحكيم VAR "لشجاعتهم" ساعة | الدوري المصري
بايرن ميونيخ ضد لاتسيو.. بين تأثير غياب مولر و"الاستمتاع بهذه الفرصة" ساعة | دوري أبطال أوروبا
علاء عبد العال: هذه حالة أسوان قبل تسلمي المهمة.. وخشيت أن تعيدنا مباراة الزمالك لنقطة الصفر ساعة | الدوري المصري
وكيله: انتقادات مروان محسن تجاوزت حدود كرة القدم.. معدل مشاركاته هذا الموسم يحسم طريقة تفكيره ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك