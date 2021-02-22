مؤتمر جنش: نريد التتويج بأبطال إفريقيا.. ولم نكن نستحق الهزيمة ضد الأهلي والتعادل مع مولودية

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 21:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

جنش

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك إن فريقه يريد التتويج بدوري أبطال إفريقيا وأنه سيعمل على الفوز على تونجيث ليحصد النقاط الثلاثة التي تقربه أكثر من التأهل لربع النهائي.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث جنش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين قائلا: "نريد الفوز على تونجيث بعد التعادل مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى".

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وواصل "في لقاء المولودية كنا الأفضل وسيطرنا على مجريات المباراة ولكن للأسف لم يحالفنا التوفيق".

وأردف "نريد التتويج بدوري أبطال إفريقيا بعد خسارة اللقب الموسم الماضي فقد كنا أفضل في المباراة النهائية ضد الأهلي ولكن غياب التوفيق حال دون تتويجنا باللقب".

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة تونجيث ومولودية الجزائر والترجي.

ويتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ولكل منهما نقطة.

فيما يأتي تونجيث رابعا بدون أي نقطة.

جنش الزمالك في إفريقيا
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