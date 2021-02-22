مباشر في الدوري - سموحة (1)-(1) المصري.. القائم ينقذ الفريق السكندري

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

فريد شوقي لاعب المصري أمام سموحة

يواجه سموحة فريق المصري ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بينما المصري في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق50 القائم الأيسر للهاني سليمان ينقذ سموحة من الهدف الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 بعد اللجوء لتقنية الفيديو إلغاء ركلة جزاء للمصري

ق38 جوووووول عبد الكبير الوادي يتعادل لسموحة

ق27 العارضة تنقذ رأسية حسام حسن

ق15 جووووول عمر كمال عبد الواحد يسجل على يمين الهاني سليمان

ق14 ركلة جزاء للمصري وبطاقة صفراء لرجب نبيل

ق1 أحمد مسعود ينقذ انفراد حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة الأولى

انطلاق المباراة

مباشر في الدوري سموحة المصري
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