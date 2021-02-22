استراحة في الدوري - سموحة (1)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول

يواجه سموحة فريق المصري ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بينما المصري في المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.

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نهاية الشوط الأول

ق44 بعد اللجوء لتقنية الفيديو إلغاء ركلة جزاء للمصري

ق38 جوووووول عبد الكبير الوادي يتعادل لسموحة

ق27 العارضة تنقذ رأسية حسام حسن

ق15 جووووول عمر كمال عبد الواحد يسجل على يمين الهاني سليمان

ق14 ركلة جزاء للمصري وبطاقة صفراء لرجب نبيل

ق1 أحمد مسعود ينقذ انفراد حسام حسن مهاجم سموحة في الدقيقة الأولى

انطلاق المباراة