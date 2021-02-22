مدرب أستون فيلا: علينا أن نبدأ المباريات بشكل أفضل

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 15:37

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - أستون فيلا

انتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أداء لاعبيه في المباراة التي خسرها الفيلانز أمام ليستر سيتي 1-2 في فيلا بارك.

تقدم ليستر سيتي 2-0 في الشوط الأول بفضل جيمس ماديسون وهارفي بارنز، قبل أن يقلص برتراند تراوري النتيجة دون أن ينجح فيلا في التعادل.

قال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يمكنك أن ترى مستويات اللياقة التي كانت موجودة لدى اللاعبين لأنهم كانوا يندفعون في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة
جوارديولا يكشف سر الانتصارات المتتالية كلوزة: ليفاندوفسكي يمتلك شيئا أفضل من إيموبيلي مدرب موناكو: حاصرت مبابي بثلاثة أو أربعة لاعبين لحرمانه من الكرة فيليبي لويس: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي

وأضاف "علينا أن نبدأ المباريات بشكل أفضل مما فعلناه أمام ليستر سيتي".

وتابع "في الشوط الثاني لعبنا في نصف ملعبهم ونجحنا في تسجيل هدف في الدقائق القليلة الأولى".

وواصل "أظهرنا بعض الجودة وهو أمر يجب أن يجعلك متفائلاً".

وشارك الدولي المصري أحمد المحمدي أساسيا مع أستون فيلا، بينما لعب محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الثاني.

وأوضح سميث سبب غياب جاك جيريليش نجم الفريق عن اللقاء بقوله "جاك شعر ببعض الانزعاج أثناء التدريبات يوم الجمعة، إنها ليست تكرارًا لإصابة سابقة، وليست إصابة طويلة الأمد".

وأتم "سنقيم حالته الفترة المقبلة، أعرف جاك جيدًا، أنا متأكد من أنه سيضغط للعودة في أقرب وقت ممكن".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 36 في المركز الثامن.

فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 49 في الوصافة مع مانشستر يونايتد خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 59 نقطة.

دين سميث أستون فيلا
نرشح لكم
أخر الأخبار
شمايكل متهكما: اليورو عائدة للمنزل؟ هل كانت هناك من قبل؟ 7 دقيقة | يورو 2020
مباشر يورو 2020 - إيطاليا ضد إسبانيا 13 دقيقة | يورو 2020
بيراميدز: الأشعة أثبتت الاشتباه في إصابة أحمد الشناوي بقطع في الرباط الصليبي 39 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل يورو 2020 – إيمرسون يعوض سبينازولا في إيطاليا.. وموراتا على دكة إسبانيا 41 دقيقة | يورو 2020
كأس العرب للشباب – السعودية تتوج باللقب بعد الفوز على الجزائر ساعة | الوطن العربي
راعي برشلونة غاضب بعد انتشار فيديو العنصرية ويطلب التوضيح ساعة | الدوري الإسباني
من يبقى ومن يهبط؟ صراع النجاة في الدوري المصري وهل يؤثر على مصير اللقب ساعة | الدوري المصري
فنون الدفاع مع أشلي كول ومفتاح فوز الإنجليز باليورو 2 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو 2 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين 3 تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة 4 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب تأجيل لقاء الزمالك والمحلة
قد ينال إعجابك