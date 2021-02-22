استراحة في الكأس - سيراميكا كليوباترا (0) - (0) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 14:15

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

لمعرفة تشكيل الفريقين من هنا.

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د.36 خروج هاني عادل للإصابة ومشاركة معتز محب بدلا منه.

د.10 تمريرة من أحمد الشيخ لاعب المحلة إلى عبده يحيى الذي سدد لكن الكرة مرت بجانب القائم.

د.8 خطيييرة، انفراد جديد لشادي حسين لكن المدافع محمد عبد القادر لاعب المحلة ينقذ الموقف.

د.2 خطييييرة، تمريرة بينية رائعة من أحمد غنيم إلى شادي حسين الذي انطلق وانفرد وسدد بقوة لكن محمود رضا حارس المحلة كان بالمرصاد.

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

في الكأس كأس مصر
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