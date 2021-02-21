مورينيو: أسلوب طاقمي التدريبي هو الأول في العالم.. وتوتنام لديه أزمات في هذه الحالة

رفض جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام التشكيك في فلسفته التدريبية مشيرا إلى شعور لاعبي فريقه بالحزن بسبب تراجع النتائج.

وخسر توتنام ضد وست هام بنتيجة 2-1 في الجولة 25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول الشك في فلسفته التدريبية بسبب تراجع النتائج، قال مورينيو: "لا، إطلاقا".

وأكد في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "ليس هنالك أفضل من أسلوبي وأساليب طاقمي التدريبي في العالم".

وبسؤاله إذا كان الفريق يواجه بعض الأزمات، قال للمراسل: "لا أعرف ماذا تقصد بـ الأزمات".

وأضاف "إذا كانت الأزمات هي الشعور بالإحباط والحزن في غرفة خلع الملابس فسأقول ذلك لأن الجميع يشعر بالحزن".

وأوضح "حين يقاتل أي فريق حتى الثانية الأخيرة لتحقيق نتيجة مختلفة فهذا ليس أزمة. الأزمة تحدث حين لا نلعب سويا للبحث عن تحقيق نتيجة أفضل".

واستمر "لذلك لن أقول أزمة، لكني أقول أننا نعاني من نتائج سيئة وهذا واضح. نحن خسرنا العديد من المباريات".

وحول الظفر ببطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، قال: "حسابيا لا يزال الأمر ممكنا، لذلك فالفرصة قائمة وواقعية لكنها صعبة".

وأكد "الفريق لديه بعض المشكلات وهذا ما ينعكس على النتائج لكني أؤمن أننا نحتاج للقليل من التوفيق لكي نعود ونحقق الانتصارات، وقتها ستتغير العديد من الأشياء".

وواصل "لقد ضربنا القائم وحكم الفيديو المساعد يحدد العديد من الأشياء، ليس تحديدا اليوم (ضد وست هام) لكن يكون هناك حديثا وتحتاج للحظ ليسير الأمر معك".

وتابع "أؤمن أن الانتصار في عدة مباريات سيُغير الوضع. نستطيع أن نقاتل للوصول للمراكز الأربعة الأولى، صحيح أن الفارق 9 نقاط وهو أمر صعب لكن لا مستحيل في كرة القدم".

وأردف "لا نزال مستمرين في الدوري الأوروبي، ونعرف أن هناك العديد من الفرق القوية هناك وأن الجميع لديه نفس الهدف الذي لدينا لكنها قد تكون نافذة لنا.

وأتم "ربما نتأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الدوري الأوروبي".

وانتصر توتنام في مباراة وحيدة وخسر 5 مرات في أخر 6 مباريات.

وتراجع ترتيب توتنام للمركز التاسع برصيد 34 نقطة من 24 مباراة، بفارق 9 نقاط عن وست هام صاحب المركز الرابع الذي لعب 25 مباراة.

وكان مورينيو قد قاد مانشستر يونايتد للفوز ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2016-2017 ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي وهو ما يأمل المدرب البرتغالي في تحقيقه.

ويستعد توتنام لمواجهة فولفسبرجير في إياب دور الـ32 للدوري الأوروبي بعدما انتصر ذهابا في النمسا بنتيجة 4-1.