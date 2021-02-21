مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(1) نيوكاسل.. جووووووول جيمس والثاني

يستضيف مانشستر يونايتد، نيوكاسل، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

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ق 60: الحارس يحرم مارسيال من التسجيل

ق 57: جوووووووول دانييل جيمس والثاني

ق 36: جووووووول التعادل لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيمان

ق 30: جوووووول راشفورد والأول

ق 4: دي خيا ينقذ فرصة خطيرة ويبعد الكرة ركنية

انطلاق المباراة