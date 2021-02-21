مباشر الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(1) نيوكاسل.. جووووووول جيمس والثاني
الأحد، 21 فبراير 2021 - 20:43
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر يونايتد، نيوكاسل، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.
ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة.
يمكنكم معرفة تشكيل الفريقين، ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
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ق 60: الحارس يحرم مارسيال من التسجيل
ق 57: جوووووووول دانييل جيمس والثاني
ق 36: جووووووول التعادل لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيمان
ق 30: جوووووول راشفورد والأول
ق 4: دي خيا ينقذ فرصة خطيرة ويبعد الكرة ركنية
انطلاق المباراة