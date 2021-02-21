انتهت - مانشستر يونايتد (3)-(1) نيوكاسل

الأحد، 21 فبراير 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - نيوكاسل - راشفورد

يستضيف مانشستر يونايتد، نيوكاسل، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويقدم FilGoal.com تغطية مباشرة للمباراة.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد 3-1

ق 75: جوووووول برونو والثالث

ق 74: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد بعد عرقلة راشفورد من قبل ويلوك

ق 60: الحارس يحرم مارسيال من التسجيل

ق 57: جوووووووول دانييل جيمس والثاني

ق 36: جووووووول التعادل لنيوكاسل عن طريق سانت ماكسيمان

ق 30: جوووووول راشفورد والأول

ق 4: دي خيا ينقذ فرصة خطيرة ويبعد الكرة ركنية

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد نيوكاسل في إنجلترا
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