مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة.. رأسية ستيرلينج تهزم أرسنال

واصل مانشستر سيتي انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز رقم 13 له في المسابقة على التوالي أمام أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من المسابقة بملعب الإمارات.

الفوز هو الـ18 على التوالي لمانشستر سيتي في كل البطولات.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 59 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 34 في المركز العاشر.

وعاد كيفين دي بروين للمشاركة مع مانشستر سيتي بشكل أساسي أمام أرسنال، كما عاد أيضا إليكاي جوندوجان للعب بعدما غاب في المواجهة السابقة أمام إيفرتون للإصابة.

كما شارك محمد النني لاعب منتخب مصر أساسيا مع فريقه أرسنال في المباراة.

وصف المباراة

لم ينتظر مانشستر سيتي سوى للدقيقة الثانية ليسجل هدف التقدم بضربة رأسية من رحيم ستيرلينج بعد عرضية رائعة من رياض محرز.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول وكان الأفضل في الملعب ولكن لم يسجل أكثر من هدف.

وسدد كيران تيرني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها إيدرسون في أخطر فرصة لأرسنال في الشوط الأول.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمر نشاط مانشستر سيتي الهجومي ودفع جوارديولا بالمهاجم جابريال جيسوس بدلا من دي بروين في الدقيقة 63.

وسدد محمد النني كرة قوية مستغلا خطأ مانشستر سيتي في التمرير، لكنها مرت جوار قائم إيدرسون في أخطر فرصة لأرسنال في الشوط الثاني.

وأجري ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال التبديل الأول والثاني بنزول ألكساندر لاكازيت وسميث رو بدلا من أوديجارد ونيكولاس بيبي في محاولة لتنشيط الهجوم.

وكاد مانشستر سيتي أن يسجل الهدف الثاني عن طريق كانسيلو الذي اخترق داخل منطقة جزاء أرسنال وسدد كرة مرت جوار القائم في الدقيقة 80.

وتعرض المدافع روب هولدينج للإصابة، ليجري أرسنال التغيير الثالث بنزول المدافع البرازيلي دافيد لويز بدلا منه.

وغادر محمد النني الملعب في الدقيقة 86 وشارك بدلا منه الإسباني داني سيبايوس.

ومرت الدقائق الأخيرة من المباراة دون تغيير في النتيجة، ليواصل قطار مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي.