مباشر في الدوري - الاتحاد (1)-(3) أسوان.. جووووول التقدم للضيوف

الأحد، 21 فبراير 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يستضيف الاتحاد السكندري فريق أسوان في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر بـ 15 نقطة من 10 مباريات، بينما أسوان في المركز الثاني عشر بـ 14 نقطة من 12 مباراة.

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ق83 جووووول محمد أسامة يسجل الثالث

ق77 جوووول أحمد سالم صافي يخطف التقدم لأسوان

ق60 هدف ملغي للاتحاد بسبب لمسة يد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 جوووووول سيسيه يسجل التعادل ويرفض الاحتفال

ق25 القائم الأيمن لعمر رضوان يتعاطف مع أسوان لتسديدة خالد الغندور

ق16 رزاق سيسيه يهدر التعادل بتسديدة تألق عمر رضوان وحولها إلى ركنية

ق2 جووووول هدف مبكر لأسوان عن طريق عبد العزيز موسى

انطلاق المباراة

الدوري المصري مباشر في الدوري الاتحاد السكندري أسوان
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