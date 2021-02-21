مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز (2) - (0) راسينج كلوب.. هدف عالمي من رمضان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بيراميدز ضد راسينج كلوب في دور الـ 32 التكميلي للكونفدرالية.

بيراميدز فاز ذهابا 2-0 في كوت ديفوار، ويأمل في إنهاء المهمة دون متاعب وضمان التأهل من ملعب الدفاع الجوي.

طالع تشكيل الفريقين، وتغطية حية للمباراة، من هنا

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ق74: هدف عاااالمي من رمضان صبحي بعد فاصل من المهارة الفردية

ق68: مهاجمو بيراميدز يتبارون في إهدار الفرص أمام مرمى راسينج

ق48: محمد حمدي يمرر عرضية تجد رمضان الذي يسدد لكن كرته ترتطم في دفاعات راسينج وتخرج قرب المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: مرتدة نموذجية من بيراميدز تنتهي بتسديدة من أحمد توفيق خارج المرمى

ق20: إريك تراوري يهدر الثاني من شبه انفراد بعد تعاون هجومي مميز مع رمضان صبحي.

ق11: إكرامي يتصدى لصاروخ من نجويسان جناح الضيوف، إلى ركلة ركنية.

ق4: بيراميدز ينهي الأمور مبكرا.. عرضية من أحمد أيمن منصور سمحت لدييجو رولان بافتتاح رصيد أهدافه الإفريقية مع بيراميدز.

انطلاق المباراة